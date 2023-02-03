По всей территории Украины – воздушная тревога: существует угроза ракетного удара из Беларуси

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Немедленно отправляйтесь в укрытия и не игнорируйте сирены, ведь существует угроза ракетного удара со стороны Беларуси.

О воздушной тревоге сообщили около 10.30. Причиной объявления сирены стал взлет носителя ракет типа "Кинжал" над Беларусью. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Почему раздалась воздушная тревога

Утром 3 февраля враг решил активизировать свою авиацию. Так, в 10:05 в небо подняли ДРЛО А-50 в России. Он пошел на взлет с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Спустя менее 20 минут – в 10:24 – поднялся МиГ-31К. А уже в 10:44 на взлет пошел еще один такой истребитель. Напоминаем, что последний – ракетоноситель "Кинжалов". Это те ракеты, которые в Украине системы ПВО не могут сбить. Именно поэтому и раздалась воздушная тревога по всей территории нашей страны.

Напоминаем, что ни в коем случае не следует игнорировать воздушную тревогу. За почти год полномасштабного вторжения враг совершал ряд атак ракетами "Кинжал". Так что пренебрегать правилами безопасности не стоит. Даже когда враг по несколько раз в день поднимает в небо МиГ-31К.

В чем опасность ДРЛО А-50У

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он обратил внимание на отличие от других самолетов такого класса – большую "тарелку", расположенную на самом воздушном судне. Кроме того, сам самолет оснащен системой обнаружения координат.

По словам Свитана, этот самолет способен "видеть" на глубину до 600 километров от точки, в которой он находится. А это значит, что он может "увидеть" практически треть территории нашего государства: с Севера, включая Киев, а также весь так называемый Варшавский путь. Таким образом, захватчики могут увидеть, например, все, что из Польши движется в нашу сторону.

А поднимают этот самолет в небо, чтобы обнаруживать украинскую ПВО. Именно для этого с ним вылетают МиГ-31К. На них и фокусируются наши радары. Следовательно, их могут выявить системы на ДРЛО. Так что в определенной степени, таким образом, захватчики могут готовиться к очередному ракетному удару.