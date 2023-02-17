По всей территории Украины звучала воздушная тревога: была угроза атаки "Кинжалами"

В Украине раздавалась воздушная тревога по всей ее территории. Враг поднимал в небо над Россией истребитель МиГ-31К. К счастью, обошлось без ракетного удара.

Начали распространяться воздушные тревоги в 13:42 из Киева. А по состоянию на 13:46 сирены доносились по всей территории нашей страны без исключения. Призываем вас находиться в укрытиях, пока не будет отбоя. Уже в 14:16 были отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытия.

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Что стало причиной воздушной тревоги

По данным мониторингового канала Monitor, в воздух подняли истребитель МиГ-31К. Напоминаем, что он – ракетоноситель Х-47м2 "Кинжалов". Эти ракеты имеющимися в Украине средствами ПВО сбить не могут. Именно поэтому тревоги и раздаются по всей территории нашего государства.

Важный момент, с мониторингового канала "Беларусски Гаюн" не поступало сообщение о взлете МиГ-31К. Поэтому подозрение, что ракетоноситель "Кинжалов" подняли не над территорией Беларуси, а над Россией.

Затем на Monitor дополнили публикацию. Истребитель действительно подняли с аэродрома в Саваслейке в Нижненовгородской области.

Россия может нанести массированный удар

Следует понимать, что в любой момент российские военные могут нанести массированный ракетный удар. В частности, и 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, не исключен "массированный 3-волновый каскад". Его цель – продемонстрировать, что у оккупантов еще есть "порох в пороховницах".

Будем ли мы иначе на них смотреть, или мы скажем: "так мы вас уже боимся, давайте уже как-то заканчивать эту войну, давайте мы признаем, что вы имеете право убивать нас"? Мы же с вами это не сделаем – мы понимаем,

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что у россиян есть определенная традиция: посвящать массированные ракетные удары определенным датам. А все потому, что для оккупантов "праздник – это смерть", а "русская культура – культура мертвых".

Советник главы ОП отметил, что захватчики любят "танцевать на костях других людей". Следует понимать, что они настолько циничны, что могут "пить водку и смотреть, как ракета попадает в других людей".