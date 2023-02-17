Почали ширитися повітряні тривоги о 13:42 з Києва. А станом на 13:46 сирени лунали по всій території нашої країни без винятку. Вже о 14:16 були відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.

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Що стало причиною повітряної тривоги

За даними моніторингового каналу Monitor, у повітря підняли винищувач МіГ-31К. Нагадуємо, що він – ракетоносій Х-47м2 "Кинджалів". Ці ракети наявними в Україні засобами ППО збити не можуть. Саме тому тривоги й лунають по всій території нашої держави.

Важливий момент, з моніторингового каналу "Беларускі Гаюн" не надходило повідомлення про зліт Міг-31К. Тож маємо підозру, що ракетоносій "Кинджалів" підняли не над територією Білорусі, а над Росією.

Згодом на Monitor доповнили публікацію. Винищувач дійсно підняли з аеродрому у Саваслейці, що в Нижньоновгородській області.

Росія може завдати масованого удару

Слід розуміти, що у будь-який момент російські військові можуть завдати масованого ракетного удару. Зокрема, й 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, не виключений "масований 3-хвилевий каскад". Його мета – продемонструвати, що в окупантів ще є "порох у порохівницях".

Чи ми будемо якось інакше на них дивитися, чи ми скажемо: "так ми вас уже боїмося, давайте вже якось закінчувати цю війну, давайте ми визнаємо, що ви маєте право вбивати нас"? Ми ж з вами це не зробимо – ми розуміємо,

– наголосив Подоляк.

Подоляк підкреслив, що у росіян є певна традиція: присвячувати масовані ракетні удари певним датам. А все тому, що для окупантів "свято – це смерть", а "російська культура – культура мертвих".

Радник глави ОП зауважив, що загарбники люблять "танцювати на кістках інших людей". Слід розуміти, що вони настільки цинічні, що можуть "пити горілку та дивитися, як ракета потрапляє в інших людей".