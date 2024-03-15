В 13:40 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который несет на себе ракету "Кинжал".
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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Украинцы обычно пренебрегают воздушной тревогой во время взлета МиГ-31К, потому что россияне поднимают его не на боевые вылеты относительно часто. Поэтому важно отметить, что он несет на себе ракету Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
За считанные минуты она может долететь до любой точки нашего государства. И невозможно предугадать, когда оккупанты захотят ее применить.
Характеристики ракеты "Кинжал"
- Отметим, что незадолго до этого россияне нанесли теоретический удар по Одессе. Сейчас известно о 8 погибших и 30 пострадавших. В частности погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва прибыли на место оказывать помощь.
- По состоянию на данный момент продолжается тушение пожара, а спасатели разбирают завалы. Поэтому количество пострадавших еще может возрасти.
- Кроме этого, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы по Волчанскому району Харьковской области. О пострадавших пока не сообщалось.