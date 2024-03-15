В 13:40 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который несет на себе ракету "Кинжал".

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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

14:13 Воздушные сили объявили об отбое угрозы. Мониторинговые каналы отчитываются, что перед посадкой враг проводил электронную имитацию пусков.

13:50 По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

13:40 Воздушные Силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.

Ракетная опасность объявлена по всей Украине. Людей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

13:39 В разных регионах страны начали объявлять воздушную тревогу.

Украинцы обычно пренебрегают воздушной тревогой во время взлета МиГ-31К, потому что россияне поднимают его не на боевые вылеты относительно часто. Поэтому важно отметить, что он несет на себе ракету Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

За считанные минуты она может долететь до любой точки нашего государства. И невозможно предугадать, когда оккупанты захотят ее применить.



Характеристики ракеты "Кинжал"