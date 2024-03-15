О 13:40 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, який несе на собі ракету "Кинджал".

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

14:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Моніторингові канали звітують, що перед посадкою ворог проводив електронну імітацію пусків.

13:50 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

13:40 Повітряні Сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.

Ракетна небезпека оголошена по всій Україні. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

13:39 У різних регіонах країни почали оголошувати повітряну тривогу.

Українці зазвичай нехтують повітряною тривогою під час зльоту МіГ-31К, тому що росіяни підіймають його не на бойові вильоти відносно часто. Тож важливо наголосити, що він несе на собі ракету Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

За лічені хвилини вона може долетіти до будь-якої точки нашої держави. І неможливо передбачити, коли окупанти захочуть її застосувати.



Характеристики ракети "Кинджал"