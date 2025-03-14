По всей Украине объявили тревогу: в чем дело

Вечером 14 марта сигнал тревоги раздается по всем областям Украины. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

Следует сказать, что россияне любят поднимать свои самолеты или направлять ракеты на мирные украинские города и села именно вечером, когда люди едут с работы. А в теплый весенний вечер пятницы это выглядит особенно цинично. И напоминает нам: враг не оставит нас в покое ни при каких условиях.

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Что известно о тревоге в Украине вечером 14 марта

Воздушные силы в 17:54 объяснили причину тревоги.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– написали там.

Враг уже поднимал МиГ 13 марта. Ранее оккупанты терроризировали Украину этим самолетом чаще.

Напоминаем, что МиГ является носителем ракет "Кинжал" – об этом свидетельствует буква "К" в его названии.