По всей Украине объявили воздушную тревогу: угроза атаки "Кинжалом"

По всей стране около 10.30 7 марта объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно перейти в укрытие.

24 Канал оперативно пишет об угрозе атаки врага.

По состоянию накарта тревог выглядит так:

10:33 В Беларуси взлетел МиГ-31К военно-воздушных сил России. Об этом сообщила мониторинговая группа OSINT.

Заметим, что МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.