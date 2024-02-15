Тревога начала распространяться по стране в 10:54. Призываем читателей не пренебрегать сигналом об опасности и пройти в ближайшее укрытие.
К теме В Воздушных силах рассказали детали утренней атаки России: почему сбили только половину ракет
В России взлетел МиГ-31К
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей страны, ведь ракета способна поражать цели на расстоянии в несколько километров за считанные минуты.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,
– предупредили в Воздушных силах.
Кроме того, на Востоке также существует угроза применения баллистического вооружения. В Воздушных силах в 11:17 сообщили о пусках ракет из Белгородской области в направлении Днепропетровской области.
Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 11:00 15 февраля 2024 года
Россия массированно атаковала Украину на рассвете 15 февраля
- Воздушные силы ночью 15 февраля сообщили, что был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Тревогу сначала объявили на Востоке и Юге, а впоследствии она распространилась на всю территорию Украины.
- Кроме того, враг также атаковал "Калибрами", которые запустил из Черного моря, и баллистическими ракетами. Всего было зафиксировано пуски 26 ракет различных типов. Силы и средства ПВО успешно сбили 13 вражеских ракет.
- Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. К сожалению, избежать разрушений не удалось.
- В частности, под ударом врага оказались инфраструктурные объекты во Львове. Оккупанты атаковали энергообъекты – трансформаторную подстанцию и прочее. Взрывной волной также было выбито более 400 окон в многоэтажках. Известно по меньшей мере о 3 пострадавших во Львове.
- Также пострадала инфраструктура Запорожья. Председатель ОВА сообщил, что известно о 1 пострадавшем человеке.