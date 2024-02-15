Тревога начала распространяться по стране в 10:54. Призываем читателей не пренебрегать сигналом об опасности и пройти в ближайшее укрытие.

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В России взлетел МиГ-31К

В 12:02 В Украине объявили отбой воздушной тревоги из-за угрозы МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей страны, ведь ракета способна поражать цели на расстоянии в несколько километров за считанные минуты.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– предупредили в Воздушных силах.

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Кроме того, на Востоке также существует угроза применения баллистического вооружения. В Воздушных силах в 11:17 сообщили о пусках ракет из Белгородской области в направлении Днепропетровской области.



Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 11:00 15 февраля 2024 года

Справка. Оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились.

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