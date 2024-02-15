Тривога почала ширитися країною о 10:54. Закликаємо читачів не нехтувати сигналом про небезпеку й пройти до найближчого укриття.

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У Росії злетів МіГ-31К

О 12:02 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу МіГ-31К.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Росії злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни, адже ракета здатна вражати цілі на відстані у кілька кілометрів за лічені хвилини.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,

– попередили у Повітряних силах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Окрім того, на Сході також існує загроза застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах об 11:17 повідомили про пуски ракет з Бєлгородської області у напрямку Дніпропетровської області.



Мапа повітряної тривоги в Україні станом на 11:00 15 лютого 2024 року

Довідка. Окупанти можуть підіймати у небо борти МіГ-31К для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, винищувач також може проводити патрулювання в акваторії Чорного моря з дозаправлянням, через це частота і тривалість тривог по всій Україні суттєво збільшилися.

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