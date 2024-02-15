Тривога почала ширитися країною о 10:54. Закликаємо читачів не нехтувати сигналом про небезпеку й пройти до найближчого укриття.
До теми У Повітряних силах розповіли деталі ранкової атаки Росії: чому збили лише половину ракет
У Росії злетів МіГ-31К
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Росії злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни, адже ракета здатна вражати цілі на відстані у кілька кілометрів за лічені хвилини.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,
– попередили у Повітряних силах.
Окрім того, на Сході також існує загроза застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах об 11:17 повідомили про пуски ракет з Бєлгородської області у напрямку Дніпропетровської області.
Мапа повітряної тривоги в Україні станом на 11:00 15 лютого 2024 року
Росія масовано атакувала Україну вдосвіта 15 лютого
- Повітряні сили уночі 15 лютого повідомили, що був зафіксований зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Тривогу спочатку оголосили на Сході й Півдні, а згодом вона поширилася на всю територію України.
- Окрім того, ворог також атакував "Калібрами", які запустив з Чорного моря, та балістичними ракетами. Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. Сили та засоби ППО успішно збили 13 ворожих ракет.
- Вибухи лунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. На жаль, уникнути руйнувань не вдалося.
- Зокрема, під ударом ворога опинилися інфраструктурні об'єкти у Львові. Окупанти атакували енергооб'єкти – трансформаторну підстанцію та інше. Вибуховою хвилею також було вибито понад 400 вікон у багатоповерхівках. Відомо щонайменше про 3 постраждалих у Львові.
- Також постраждала інфраструктура Запоріжжя. Голова ОВА повідомив, що відомо про 1 постраждалу людину.