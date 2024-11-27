По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги: взлетал носитель гиперзвуковой ракеты
Россия продолжает создавать угрозу для всей Украины. Во всех областях объявляли воздушную тревогу.
Вся Украина "покраснела" из-за взлета истребителя МиГ-31К. Обо всем, что известно рассказывает 24 Канал.
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Воздушные силы проинформировали об отбое воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили столицу об опасности. На Черниговщине зафиксировали скоростную цель. В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. помните, нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Сначала о взлете истребителя сообщили мониторинговые каналы. Затем это официально подтвердили также и Воздушные силы.
Киев – в укрытие
Взлетел МиГ-31К
Воздушные силы проинформировали об отбое воздушной тревоги.
Воздушные силы предупредили столицу об опасности.
На Черниговщине зафиксировали скоростную цель.
В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. помните, нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.
Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
Сначала о взлете истребителя сообщили мониторинговые каналы. Затем это официально подтвердили также и Воздушные силы.