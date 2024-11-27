По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги: взлетал носитель гиперзвуковой ракеты

13:07, 27 ноября

В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. помните, нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.

Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.