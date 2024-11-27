По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги: взлетал носитель гиперзвуковой ракеты

27 ноября 2024, 13:04
Читати новину українською
Автор: Виктория Кульженко

Россия продолжает создавать угрозу для всей Украины. Во всех областях объявляли воздушную тревогу.

Вся Украина "покраснела" из-за взлета истребителя МиГ-31К. Обо всем, что известно рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Враг форсировал Оскол, штурмует Великую Новоселку и Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

13:23, 27 ноября

Воздушные силы проинформировали об отбое воздушной тревоги.

13:11, 27 ноября

Киев – в укрытие

Воздушные силы предупредили столицу об опасности.

13:11, 27 ноября

На Черниговщине зафиксировали скоростную цель.

13:07, 27 ноября

В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. помните, нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.

Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

13:06, 27 ноября

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

13:05, 27 ноября

Взлетел МиГ-31К

Сначала о взлете истребителя сообщили мониторинговые каналы. Затем это официально подтвердили также и Воздушные силы.