По всей Украине объявлена воздушная тревога: в небо взлетел российский МиГ-31К

По всей Украине 30 декабря раздавались сигналы воздушной тревоги. Стало известно, что это произошло из-за взлета в небо российского самолета МиГ-31К.

Именно это российское воздушное судно является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и обезопасить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Сигналы воздушной тревоги прозвучали по всем областям Украины примерно в 10 часов 30 минут. В Воздушных силах объяснили, что причиной тревоги является взлет российского самолета МиГ-31К.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ),

– отметили в Воздушных силах.

Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Стоит отметить, что этот самолет опасен, поскольку он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь на себе крылатые ракеты.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе и для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и так далее. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

В конце концов, эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от государственной границы Украины.

В КГГА объяснили, почему не отменят остановку транспорта во время тревоги

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что Совет обороны Киева не будет отменять свое решение об остановке транспорта во время воздушных тревог. В частности, это касается и тревог во время взлета самолета МиГ-31К, во время которого раздаются тревоги по всей стране.

Он подчеркнул, что это связано с нежеланием брать на себя ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью пассажиров. Поэтому транспорт и дальше будет останавливаться во время тревог.

Поворозник также призвал патрульную полицию контролировать соблюдение решения Совета обороны маршрутками. В то же время он добавил, что у городских властей нет рычагов влияния на частных перевозчиков.