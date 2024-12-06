По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики
6 декабря 2024, 13:40Читати новину українською
Во всех областях Украины звучала воздушная тревога днем 6 декабря. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза применения баллистики – миновала. Внимание! Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,
14:10, 06 декабря
13:38, 06 декабря
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза применения баллистики – миновала.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,