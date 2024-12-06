По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики

Во всех областях Украины звучала воздушная тревога днем 6 декабря. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Ночью дроны атаковали Киевскую область: в двух районах есть поврежденные дома