По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики

6 декабря 2024, 13:40
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Автор: Маргарита Волошина

Во всех областях Украины звучала воздушная тревога днем 6 декабря. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.    

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14:10, 06 декабря

Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза применения баллистики – миновала.

13:38, 06 декабря

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.