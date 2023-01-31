По всей Украине была воздушная тревога: существовала угроза ракетного удара из Беларуси
Оккупанты снова активизировались в небе, поэтому по всей Украине раздавались сигналы воздушной тревоги. Заметим, что ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью и следует спускаться в укрытие в таких случаях.
Во вторник, 31 января, около 11:15 карта воздушных тревог стала красной, однако уже через 30 минут стали появляться сообщения об отбоях. Существовала угроза ракетных ударов со стороны Беларуси, ведь захватчики, вероятно, поднимали в небо тактическую авиацию, – сообщает 24 Канал.
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Опасные "Кинжалы" были снова в небе
Как отметили в мониторинге вражеской авиации, оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши средства ПВО не могут перехватывать, потому и тревогу объявили по всем областям Украины.
МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,
– предположили в телеграм-канале monitor.
Впоследствии там констатировали, что визуально взлет авиации не наблюдался. Кроме того, с наблюдением радиотехнических вражеских летающих объектов есть определенная неоднозначность.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15 / Скриншот с vadimklimenko.com
Безопасность превыше всего: в укрытие следует спускаться всегда
- Заметим, что последний массированный ракетный обстрел произошел 26 января. Тогда российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру нашего государства, унеся жизни 11 человек. Очевидно, Кремль на том останавливаться не собирается, а лишь будет усиливать попытки погрузить украинцев в тотальную тьму, подвергая их смертельной опасности во время каждой из таких атак.
- Кроме того, стоит упомянуть слова спикера Главного управления разведки Андрея Юсова. Он сказал, что россияне еще наделают много бед, ведь точных ракет у них стало меньше. В то же время, он отметил, что захватчикам не удастся "блицкриг", ведь они моментально не погрузили наше государство в темноту.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что у Украины нет средств для сбивания гиперзвуковых ракет "Кинжал", поскольку эти ракеты на большой скорости летят по баллистической траектории.