Сообщается, что в Беларуси взлетели истребители. Перейдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен" для безопасности.

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Где объявили о воздушной тревоге

  • В Киеве и Киевской области;
  • Полтавской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Харьковской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Донецкая область;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Львовской области; Ровенской области;
  • Волынской области;
  • Хмельницкой область;
  • Ивано-Франковской области;
  • Закарпатской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской область.

Кроме того, с 4 апреля в Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога. А с 11 декабря – и в Крыму.

Утро Рождества в Украине объявили о воздушной тревоге / Скриншот с Карты тревог Украины