Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки.
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Де оголосили про повітряну тривогу
- Києві та Київській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Львівській області; Рівненській області;
- Волинській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-франківській області;
- Закарпатській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області.
Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.
У ранок Різдва в Україні оголосили про повітряну тривогу / Скриншот з Мапи тривог України