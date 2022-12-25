Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки.

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Де оголосили про повітряну тривогу

Києві та Київській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Львівській області; Рівненській області;

Волинській області;

Хмельницькій області;

Івано-франківській області;

Закарпатській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Запорізькій області.

Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.

У ранок Різдва в Україні оголосили про повітряну тривогу / Скриншот з Мапи тривог України