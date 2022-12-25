Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки.

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Де оголосили про повітряну тривогу

  • Києві та Київській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Львівській області; Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Хмельницькій області;
  • Івано-франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області.

Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.

У ранок Різдва в Україні оголосили про повітряну тривогу / Скриншот з Мапи тривог України