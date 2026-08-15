Люди жалуются на масштабные проблемы безналичной оплаты. Они не могут оплатить покупки картой и через платежные терминалы.

Что известно о сбое в работе безналичной оплаты?

В ПриватБанке подтвердили проблему с работой сервисов. Финучреждение отметило, что специалисты сейчас работают над возобновлением работы.

Сейчас есть сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре все вернется в привычный ритм,

– говорится в сообщении.

Воспользоваться платежными терминалами пока невозможно / Фото из соцсети

Рассчитаться картой не получается: смотрите видео

Ранее сообщалось, что НБУ установил цену доллара на следующую неделю.

Официальный курс на 17 августа:

доллар – 44,71 гривны (+1 копейка);

евро – 51,71 гривны (+16 копеек).

В банках доллар покупают в среднем по 44,49 гривны, продают по 44,99 гривны. Евро – по 51,31 гривны и 51,97 гривны соответственно.

На черном рынке доллар стоит около 44,94 гривны при покупке и продаже. Евро – 51,72 гривны и 51,88 гривны.

В обменниках доллар покупают по 44,48 гривны, а продают по 44,95 гривны. Евро – по 51,68 гривны и 52,16 гривны.

Во второй половине августа спрос на валюту может возрасти из-за подготовки к осенне-зимнему периоду. Импортеры будут увеличивать закупки энергоресурсов, оборудования и горючего, а компании могут заранее покупать валюту.