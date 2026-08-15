Люди скаржаться на масштабні проблеми безготівкової оплати. Вони не можуть оплатити покупки карткою та через платіжні термінали.

Що відомо про збій у роботі безготівкової оплати?

У ПриватБанку підтвердили проблему з роботою сервісів. Фінустанова зазначила, що спеціалісти наразі працюють над відновленням роботи.

Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм,

– йдеться у повідомленні.

Скористатися платіжними терміналами поки неможливо / Фото з мережі

Розрахуватися карткою не виходить: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що НБУ встановив ціну долара на наступний тиждень.

Офіційний курс на 17 серпня:

долар – 44,71 гривні (+1 копійка);

євро – 51,71 гривні (+16 копійок).

У банках долар купують у середньому по 44,49 гривні, продають по 44,99 гривні. Євро – по 51,31 гривні і 51,97 гривні відповідно.

На чорному ринку долар коштує близько 44,94 гривні при купівлі та продажу. Євро – 51,72 гривні і 51,88 гривні.

В обмінниках долар купують по 44,48 гривні, а продають по 44,95 гривні. Євро – по 51,68 гривні і 52,16 гривні.

У другій половині серпня попит на валюту може зрости через підготовку до осінньо-зимового періоду. Імпортери збільшуватимуть закупівлі енергоресурсів, обладнання та пального, а компанії можуть заздалегідь купувати валюту.