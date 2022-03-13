По всем направлениям наступления россияне активно прикрываются мирным населением

Российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи войны. При наступлении они прикрываются мирным населением и гражданской инфраструктурой.

Такие действия оккупантов в очередной раз доказывают их цинизм в отношении мирного населения. Также это приводит к разрушениям инфраструктуры населенных пунктов.

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Рашисты привыкли использовать "живой щит". Уже 18 сутки войны они продолжают его использовать во всех направлениях наступления.

Во всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением,

– говорится в заявлении Генштаба.

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