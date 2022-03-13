Такі дії окупантів вкотре доводять їхній цинізм у ставленні до мирного населення. Також це призводить і до руйнувань інфраструктури населених пунктів.
Зауважте На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95
Рашисти звикли використовувати "живий щит". Уже 18-у добу війни вони продовжують його використовувати у всіх напрямках наступу.
На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням,
– йдеться у заяві Генштабу.
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