По второму "зеленому коридору" из Луганщины эвакуированы еще более 1700 человек

14 марта 2022 , 16:18
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Источник:

Луганская ОВА

Второй гуманитарный коридор открыли 14 марта в Луганской области. Удалось вывезти около 1700 человек. Колонна из Луганщины прибудет в Славянск, где окажут всю необходимую помощь.

Об этом рассказал в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он поблагодарил руководителей военных администраций, Нацполиции и благотворительного фонда "Восток SOS".

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Откуда удалось эвакуировать жителей:

  • С Северодонецка – 600,
  • С Рубежного – 480,
  • Из Лисичанска – 260,
  • Из Попасной – 130,
  • С Горного – 80;
  • Из Кременной – 82,
  • На собственном транспорте – 80.

По словам Гайдая, колонна из Луганщины прибудет в Славянск. Там людям предоставят временное убежище и помощь. Отсюда можно будет по железной дороге добраться до необходимого региона.

Смотрите фото и видео: как происходил "зеленый коридор"

 

Автор: Ірина Пундор