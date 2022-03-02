По законам военного времени: в патрульной полиции Киевщины женили коллегу

Патрульная полиция Киевской области засвидетельствовала брак своего коллеги. Все произошло по законам военного времени.

Заверил брак во время войны командир подразделения Евгений Жуков. Он и поделился этим событием в фейсбуке.

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Он написал, что в это нелегкое для страны время мы "должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам".

Ракеты, бомбы, арты, танки, кровь и смерть. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения, я как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима,

– написал он.

Теперь Юрий Зозуля и его невеста Ангелина Карякина официально в браке.

"Поздравляю, друзья, будьте счастливы! Пройдите всю войну и останьтесь живы! Люблю Вас. Держим строй!", – пожелал командир новоиспеченным молодоженам.



В патрульной полиции Киевщины заверили брак коллеги / Фото Нацполиция

Текст сообщения командира подразделения:

Ну что ж друзья!

В это нелегкое для страны время мы должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам, которые вокруг нас. Ракеты, бомбы, арты, танки, кровь и смерть. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения я, как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякин Ангелины Александровны! Документ подпись печать предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы! Пройдите всю войну и останьтесь живы! Люблю вас. Держим строй!