Заметим, что ракетный удар по Запорожью враг нанес во время воздушной тревоги. В настоящее время сирены раздаются в нескольких областях нашего государства. Будьте осторожны.

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Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Об этом в 07:26 сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он отметил, что удар потерпел областной центр. Что касается пострадавших или разрушений, то информация уточняется. Жителей области высокопоставленный чиновник попросил соблюдать правила воздушной тревоги, чтобы не подвергать себя опасности.

Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги

Напомним, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Поскольку враг не может добиться успехов на фронте, то продолжает терроризировать как военных, так и мирное население с помощью ракет. Так что игнорировать сирены ни в коем случае не стоит. Раздалась воздушная тревога – отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет отбоя.

Заметим, что первоначально воздушная тревога раздалась именно в Запорожской области. Случилось это в 07:21. Вскоре сирены слышали жители Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей. А еще через несколько минут сообщили о возможной атаке в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 07:40 / Скриншот карты.

Добавим, что уже в 07:41 отбой был подан в Черкасской и Кировоградской областях. Что касается остальных, то там все еще раздается воздушная тревога.

Напомним, что Запорожье российские военные обстреливают не в первый раз. Накануне враги атаковали его ракетами. Снаряды оккупанта попали в объекты инфраструктуры, а также жилые дома.

Как отметил глава ОВА Александр Старух, зафиксировали не менее 5 "прилетов". Атаковали российские военные 3 района города.

В результате ракетных ударов пострадали 3 человека. Один из них был госпитализирован, ведь у него была контузия. По словам медиков, он находится в стабильном состоянии.

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