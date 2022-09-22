Зауважимо, що ракетного удару по Запоріжжю ворог завдав під час повітряної тривоги. Наразі сирени лунають у кількох областях нашої держави. Будьте обережними.

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Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Про це об 07:26 повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що удару зазнав обласний центр. Що стосується постраждалих або руйнувань, то інформація уточнюється. Мешканців області високопосадовець попрохав дотримуватися правил повітряної тривоги, щоб не наражати себе на небезпеку.

Користувачі мережі повідомляють про те, що над місцями "прильотів" у небо здійнявся дим. Крім того, є інформація про те, що у деяких районах могло зникнути світо. Вас же закликаємо не знімати, а після цього не викладати у мережу ані наслідків ворожих атак, ані роботи ППО. Не допомагайте ворогу, не корегуйте його удари.

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги

Нагадаємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Оскільки ворог не може досягнути успіхів на фронті, то продовжує тероризувати як військових, так і мирне населення з допомогою ракет. Тож ігнорувати сирени ні в якому разі не варто. Пролунала повітряна тривога – вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою.

Зауважимо, що спочатку повітряна тривога пролунала саме у Запорізькій області. Сталося це об 07:21. Невдовзі сирени чули вже мешканці Дніпропетровської, Черкаської та Кіровоградської областей. А ще через кілька хвилин повідомили про можливу атаку на Миколаївщині, Полтавщині та Харківщині.



Такий має вигляд карта повітряних тривог станом на 07:40 / Скриншот карти

Додамо, що вже об 07:41 відбій подали у Черкаській і Кіровоградській областях. Що стосується решти, то там усе ще лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, що Запоріжжя російські військові обстрілюють не вперше. Напередодні вороги атакували його ракетами. Снаряди окупанта влучили в об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки.

Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, зафіксували щонайменше 5 "прильотів". Атакували російські військові 3 райони міста.

Атакували російські військові 3 райони міста. Внаслідок ракетних ударів постраждали 3 людини. Одного із них госпіталізували, адже у нього була контузія. За словами медиків, він у стабільному стані.

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