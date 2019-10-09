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      По Порошенко есть другие серьезные кейсы, – эксперт о новом производстве ГБР

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      ГБР открыло новое производство, где фигурирует Порошенко
      ГБР открыло новое производство, где фигурирует Порошенко / gettyimages.com

      В двух третях производств Государственного бюро расследований, где фигурирует Петр Порошенко, нет состава преступления. Включая последнее – о недостоверном декларировании доходов. На самом деле в отношении Порошенко есть другие серьезные кейсы.

      Такое мнение 24 каналу высказал основатель экспертной организации Statewatch Александр Леменов.

      Большинство дел Государственного бюро расследований против Порошенко направлены на то, чтобы "взбодрить" его и держать в состоянии нервного напряжения. Но по Порошенко есть действительно серьезные кейсы, которые потенциально может расследовать НАБУ. Это вопросы, где фигурируют компании, связанные с Порошенко или его окружением,
      – отмечает Александр Леменов.

      Читайте также: Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента

      Эксперт добавляет: есть сомнения в том, что ГБР доведет хотя бы одно дело, где проходит Порошенко, до обвинительного приговора.

      Что известно о делах ГБР против Порошенко?Порошенко фигурирует в 13 уголовных процессах. Последний – из-за возможного декларирования недостоверной информации. Во всех он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году. Порошенко приходил на допросы дважды – 25 июля и 12 августа, в сентябре ни разу.

      По каким делам Порошенко уже допрашивали в ГБР?

      ► Национализация "Приватбанка".

      ► О захвате Россией украинских моряков в 2018.

      ► В уголовном производстве, начатом НАБУ относительно подписания и имплементации Минских соглашений.

      ► О судебной реформе.

      blog_ava
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Петр Порошенко Государственное бюро расследований
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