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      По Порошенку є інші серйозні кейси, – експерт про нове провадження ДБР

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      ДБР відкрило нове провадження, де фігурує Порошенко
      ДБР відкрило нове провадження, де фігурує Порошенко / gettyimages.com

      У двох третинах проваджень Державного бюро розслідувань, де фігурує Петро Порошенко, немає складу злочину. Включаючи останнє – про недостовірне декларування доходів. Насправді по Порошенку є інші серйозні кейси.

      Таку думку 24 каналу висловив засновник експертної організації Statewatch Олександр Лємєнов.

      Більшість справ Державного бюро розслідувань проти Порошенка спрямовані на те, щоб "збадьорити" його і тримати в стані нервового напруження. Але по Порошенку є дійсно серйозні кейси, які потенційно може розслідувати НАБУ. Це питання, де фігурують компанії, пов’язані з Порошенком або його оточенням,
      – наголошує Олександр Лємєнов.

      Читайте також: Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

      Експерт додає: є сумніви в тому, що ДБР доведе хоча б одну справу, де проходить Порошенко, до обвинувального вироку.

      Що відомо про справи ДБР проти Порошенка? Порошенко фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Остання – через можливе декларування недостовірної інформації. У всіх він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році. Порошенко приходив на допити двічі – 25 липня та 12 серпня, у вересні жодного разу.

      Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

      ► Націоналізація "Приватбанку".

      ► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

      ► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

      ► Про судову реформу.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко НАБУ Державне бюро розслідувань
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