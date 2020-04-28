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      По Тернополю разгуливал пьяный мужчина с коронавирусом

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      Тернополь
      Тернополь / Ілюстративне фото / Getty images

      Человек, зараженный COVID-19, выходил за пределы медучреждения, где его лечат, и гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения. На ситуацию в полиции обещают отреагировать.

      Об инциденте сообщил начальник Тернопольского отдела полиции Сергей Осадца во время брифинга, передает местное издание "За Збручем".

      Ранее Тернополянин, который вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации

      Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта,
      – отметил правоохранитель.

      В тернопольской полиции обещают отреагировать на инцидент "надлежащим образом" и составить на нарушителя административный протокол.

      Обратите внимание! В Тернополе полиция уже составила 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось количество разбоев, краж, а также множество фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.

      Особенно много сообщений о скоплении людей правоохранители получали на выходных.

      Какова ситуация с коронавируса на Тернопольщине?
      По состоянию на 28 апреля в регионе зафиксировали 664 случая инфицирования COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 12 человек. Выздоровели – 74 пациента. Однако динамика заболевания не слишком утешительная: за последние сутки в Тернопольской области выявили аж 52 новых случая COVID-19, из них – 3 в Тернополе.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Тернополь Новости Украины Коронавирус в Украине Полиция Алкоголь Коронавирус COVID-19
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