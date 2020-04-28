По Тернополю разгуливал пьяный мужчина с коронавирусом

Человек, зараженный COVID-19, выходил за пределы медучреждения, где его лечат, и гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения. На ситуацию в полиции обещают отреагировать.

Об инциденте сообщил начальник Тернопольского отдела полиции Сергей Осадца во время брифинга, передает местное издание "За Збручем".

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Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта,

– отметил правоохранитель.

В тернопольской полиции обещают отреагировать на инцидент "надлежащим образом" и составить на нарушителя административный протокол.

Обратите внимание! В Тернополе полиция уже составила 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось количество разбоев, краж, а также множество фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.



Особенно много сообщений о скоплении людей правоохранители получали на выходных.

Какова ситуация с коронавируса на Тернопольщине?

По состоянию на 28 апреля в регионе зафиксировали 664 случая инфицирования COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 12 человек. Выздоровели – 74 пациента. Однако динамика заболевания не слишком утешительная: за последние сутки в Тернопольской области выявили аж 52 новых случая COVID-19, из них – 3 в Тернополе.