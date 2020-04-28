По Тернополю розгулював п'яний чоловік з коронавірусом

Чоловік, заражений COVID-19 гуляв містом у стані алкогольного сп'яніння. На ситуацію у поліції обіцяють відреагувати.

Про інцидент повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца під час брифінгу, передає місцеве видання "За Збручем".

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Маємо факти, коли людина, заражена коронавірусом, виходила за межі амбулаторного лікування у стані алкогольного сп’яніння. Троє осіб нам це підтвердили. Наразі шукаємо відеопідтвердження цього факту,

– зауважив правоохоронець.

У тернопільській поліції обіцяють відреагувати на інцидент "належним чином" та скласти на порушника адміністративний протокол.

Зверніть увагу! У Тернополі поліція вже склала 33 адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Правоохоронці відзначають: в місті побільшало розбоїв, крадіжок, а також є чимало фактів нетверезого перебування без засобів індивідуального захисту у громадських місцях.



Особливо багато повідомлень про скупчення людей правоохоронці отримували вихідними.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 28 квітня у регіоні зафіксували 664 випадки інфікування COVID-19. Померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 12 осіб. Одужали – 74 пацієнти. Однак динаміка захворювання не надто втішна: за останню добу на Тернопільщині виявили аж 52 нові випадки COVID-19, з них – 3 у Тернополі.