Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, включая Крым, – Данилов

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу. Однако не стоит ждать победы в ближайшее время. По словам Алексея Данилова, победой будет то, когда наши военные выйдут на границы нашей страны, включая аннексированный Крым.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Что такое победа для Данилова

Он подчеркнул, что не относится к тем людям, которые говорят, что враг слаб и не с кем бороться.

"Враг ведь сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это себя вводить в заблуждение", - считает секретарь СНБО.

По мнению Данилова, украинцам не стоит говорить, что все уже почти закончилось , и победа близка.

Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, когда последний сапог российского захватчика выйдет из нашей территории, включая Крым. Тогда это будет победа, и можно будет сказать, что мы справились с задачей,

– заявил Данилов.

К тому времени, по его словам, нам нужно "сцепить" зубы и ежедневно бороться и уничтожать пришедших на нашу землю оккупантов.

Данилов о поставках Украине оружия

На вопрос ведущего, готовы ли ВСУ к контрнаступлению или ждут оружие от Запада, Данилов ответил, что украинская армия никогда не ждала. Наши воины с первых дней войны дают отпор врагу.

На сегодняшний день оружие есть, оно постепенно поступает в Украину, хотя не так быстро, как нам бы хотелось. Конечно, было бы лучше, если бы западные партнеры нам поверили и предоставили оружие еще до 24 февраля. Но этого не вышло. Это началось после того, как они увидели, что мы не сдались и боролись с почти голыми руками,

– рассказал он.

Секретарь СНБО добавил, что 24 февраля, когда началась полномасштабная война, были "Джавелины", "Стингеры". " Мы с этим выстояли , и после этого начались поставки", – объяснил он.

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Какая ситуация на фронте

Полномасштабная война в Украине длится уже 92 дня . Наиболее тяжелые бои идут на Востоке, в частности, в Луганской области. Враг сосредоточил основные усилия на взятии под контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшения тактического положения вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Оккупанты хотят закрепиться в районе Северодонецка. Также штурмовали Устиновку, но безуспешно. Также россияне совершали штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков тоже успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях проводятся мобилизационные тренировки личного состава вооруженных сил Беларуси. Имеется угроза ракетных и авиационных ударов с этой территории.

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