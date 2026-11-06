У Трампа отбирают власть: демократы готовят масштабные расследования и могут нанести удар по Путину

После победы демократов в Конгрессе Дональду Трампу придется считаться с политическими оппонентами, которые получат новые рычаги влияния на его решения. Под угрозой оказываются не только внутренние инициативы президента США, но и договоренности с Россией – в частности, касающиеся санкций и энергетики. Для Украины это может открыть новые возможности, но последнее слово по вопросу военной помощи по-прежнему будет за Белым домом.

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Соучредительница и главный редактор Independence Avenue Media Ия Меурмишвили для 24 Канала объяснила, как Конгресс может сдерживать Трампа, почему американские компании не спешат сотрудничать с Россией и на какую поддержку со стороны США может рассчитывать Украина.

Изменение политического ландшафта и маневры Белого дома

Историческая победа демократов, которые получили контроль над обеими палатами Конгресса США (54 места в Сенате и 220 в Палате представителей), кардинально меняет политическую динамику в Вашингтоне.

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Американский электорат, обеспокоенный состоянием экономики, ценами на топливо и угрозами для демократии, отвернулся от Республиканской партии даже в традиционно консервативных штатах, таких как Техас. Потеря контроля над законодательной ветвью власти вынуждает Дональда Трампа искать новые информационные поводы и пересматривать свою стратегию.

Показательна резкая смена риторики Белого дома относительно причин экономических проблем в США. Если раньше Трамп обвинял украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в росте цен на бензин, то после выборов он внезапно переложил ответственность на конфликт с Ираном.

Этот маневр представляет собой попытку отвлечь внимание от внутренних политических поражений и сместить акцент на внешнюю политику. В то же время попытки администрации заключить соглашения с Россией о поставках дизельного топлива подверглись жесткой критике. Оппоненты указывают, что США являются экспортером дизельного топлива и не нуждаются в российских ресурсах, а само соглашение выглядит как политический спасательный круг для Владимира Путина, что противоречит недавно подписанным законам о санкциях.

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Кстати, попытки администрации Дональда Трампа договориться с Россией о поставках дизельного топлива вызвали критику даже среди республиканцев. США экспортируют более 60 миллионов тонн дизельного топлива в год, тогда как обещанные Россией объемы покрыли бы потребности американской экономики примерно на полутора суток. Поэтому оппоненты Трампа сомневаются, что соглашение действительно поможет снизить цены, и указывают на его политический характер – ослабление санкций дает Кремлю дополнительные возможности зарабатывать на энергоресурсах.

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Пределы президентской власти: как Конгресс будет сдерживать Трампа

Исторически президенты США, теряя поддержку Конгресса, сосредотачиваются на внешней политике, где исполнительная власть имеет значительно больше свободы действий и возможность управлять с помощью указов. Однако новый состав Конгресса обладает существенными рычагами влияния, способными ограничить даже внешнеполитические инициативы Трампа.

Главным инструментом давления станут кадровые вопросы. Сенат имеет полномочия блокировать или затягивать утверждение кандидатур на ключевые должности в администрации, включая министров и судей. Это создает пространство для политических торгов: демократы смогут требовать уступок во внешней политике в обмен на разблокирование кадровых назначений.

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Кроме того, ожидается волна парламентских расследований, допросов и публичных слушаний, целью которых будет раскрытие истинных мотивов Белого дома при принятии спорных решений.

Интересно Юрий Рашкин рассказывал, что после промежуточных выборов в США Конгресс может активизировать расследование действий администрации Дональда Трампа. Законодатели планируют запрашивать документы и показания должностных лиц, в частности, касающиеся решений об ограничении военной поддержки Украины, работы Starlink и государственных контрактов с компаниями Илона Маска. Особое внимание может быть уделено тому, кто именно отдавал соответствующие распоряжения и на каких основаниях они принимались.

Санкционная петля для России: неформальные инструменты Сената

Особое беспокойство вызывает вероятность смягчения санкционного режима против России. Хотя обжалование президентских решений через Верховный суд является чрезвычайно медленным процессом, законодатели уже демонстрируют готовность использовать асимметричные методы сдерживания.

Эффективным прецедентом стали действия двухпартийной группы сенаторов, которые вынесли прямое предупреждение частному сектору о недопустимости нарушения санкционного режима в рамках энергетических соглашений с Россией. Этот механизм действует как мощный сдерживающий фактор: даже если Трамп формально снимет ограничения с российской нефти и газа, Сенат может пригрозить масштабными расследованиями любой частной компании, которая попытается воспользоваться этим решением.

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Страх перед проверками Конгресса и репутационными потерями заставляет бизнес воздерживаться от сотрудничества с Москвой, фактически нивелируя возможные уступки со стороны Белого дома.

Перспективы для Украины: между рисками и новыми возможностями

До начала работы нового созыва Конгресса в январе кардинальных изменений в политике США не ожидается. Однако обновленный законодательный орган демонстрирует значительно большую открытость к поддержке Украины и более жесткий подход к России.

Экспертные оценки указывают на потенциальную возможность выделения Украине масштабной помощи и оборонного бюджета в размере не менее 10 миллиардов долларов.

Главной проблемой остается реализация этих решений исполнительной властью. Даже при условии выделения средств Конгрессом администрация президента может создавать искусственные препятствия, задержки и логистические проблемы для задержки поставок оружия, как это уже происходит с европейскими закупками американского вооружения для ВСУ.

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В то же время непредсказуемость Трампа может сыграть и на пользу Киеву. Продолжающаяся кампания российских бомбардировок и нежелание Путина идти на реальные мирные соглашения могут в очередной раз разочаровать американского президента, заставив его сменить риторику на более жесткую. В ближайшие два года украинский вопрос неизбежно станет частью сложных политических торгов между Белым домом и укрепленным демократическим Конгрессом.