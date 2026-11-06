У Трампа забирають владу: демократи готують масштабні розслідування і можуть вдарити по Путіну

Після перемоги демократів у Конгресі Дональду Трампу доведеться рахуватися з політичними опонентами, які отримають нові важелі впливу на його рішення. Під загрозою опиняються не лише внутрішні ініціативи президента США, а й домовленості з Росією – зокрема щодо санкцій та енергетики. Для України це може відкрити нові можливості, але остаточне слово щодо військової допомоги й надалі залежатиме від Білого дому.

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Співзасновниця та головна редакторка Independence Avenue Media Ія Меурмішвілі для 24 Каналу пояснила, як Конгрес може стримувати Трампа, чому американські компанії не поспішають співпрацювати з Росією та на яку підтримку з боку США може розраховувати Україна.

Зміна політичного ландшафту та маневри Білого дому

Історична перемога демократів, які здобули контроль над обома палатами Конгресу США (54 місця в Сенаті та 220 у Палаті представників), кардинально змінює політичну динаміку у Вашингтоні.

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Американський електорат, стурбований станом економіки, цінами на пальне та загрозами для демократії, відвернувся від Республіканської партії навіть у традиційно консервативних штатах, таких як Техас. Втрата контролю над законодавчою гілкою влади змушує Дональда Трампа шукати нові інформаційні приводи та переглядати свою стратегію.

Показовою є різка зміна риторики Білого дому щодо причин економічних проблем у США. Якщо раніше Трамп звинувачував українські удари по російських нафтопереробних заводах у зростанні цін на бензин, то після виборів він раптово переклав відповідальність на конфлікт з Іраном.

Цей маневр є спробою відвернути увагу від внутрішніх політичних поразок та змістити фокус на зовнішню політику. Водночас спроби адміністрації укласти угоди з Росією щодо постачання дизельного пального наразилися на жорстку критику. Опоненти вказують, що США є експортером дизелю і не потребують російських ресурсів, а сама угода виглядає як політичний рятувальний круг для Володимира Путіна, що суперечить нещодавно підписаним санкційним законам.

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До речі, спроби адміністрації Дональда Трампа домовитися з Росією про постачання дизельного пального викликали критику навіть серед республіканців. США експортують понад 60 мільйонів тонн дизелю на рік, тоді як обіцяні Росією обсяги покрили б потреби американської економіки приблизно на півтори доби. Тому опоненти Трампа сумніваються, що угода справді допоможе знизити ціни, і вказують на її політичний характер – послаблення санкцій дає Кремлю додаткові можливості заробляти на енергоресурсах.

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Межі президентської влади: як Конгрес стримуватиме Трампа

Історично президенти США, втрачаючи підтримку Конгресу, зосереджуються на зовнішній політиці, де виконавча влада має значно більше свободи дій та можливість керувати через укази. Однак новий склад Конгресу має суттєві важелі впливу, здатні обмежити навіть зовнішньополітичні ініціативи Трампа.

Головним інструментом тиску стануть кадрові питання. Сенат має повноваження блокувати або затягувати затвердження кандидатур на ключові посади в адміністрації, включно з міністрами та суддями. Це створює простір для політичних торгів: демократи зможуть вимагати поступок у зовнішній політиці в обмін на розблокування кадрових призначень.

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Крім того, очікується хвиля парламентських розслідувань, допитів та публічних слухань, метою яких буде викриття справжньої мотивації Білого дому при ухваленні суперечливих рішень.

Цікаво Юрій Рашкін розповідав, що після проміжних виборів у США Конгрес може активізувати розслідування дій адміністрації Дональда Трампа. Законодавці планують вимагати документи та свідчення посадовців, зокрема щодо рішень про обмеження військової підтримки України, роботи Starlink і державних контрактів із компаніями Ілона Маска. Окрему увагу можуть приділити тому, хто саме віддавав відповідні розпорядження та на яких підставах їх ухвалювали.

Санкційний зашморг для Росії: неформальні інструменти Сенату

Особливе занепокоєння викликає ймовірність пом'якшення санкційного режиму проти Росії. Хоча оскарження президентських рішень через Верховний суд є надзвичайно повільним процесом, законодавці вже демонструють готовність використовувати асиметричні методи стримування.

Ефективним прецедентом стали дії двопартійної групи сенаторів, які винесли пряме попередження приватному сектору щодо неприпустимості порушення санкційного режиму в рамках енергетичних угод з Росією. Цей механізм працює як потужний стримувальний чинник: навіть якщо Трамп формально зніме обмеження з російської нафти та газу, Сенат може пригрозити масштабними розслідуваннями будь-якій приватній компанії, яка спробує скористатися цим рішенням.

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Страх перед конгресовими перевірками та репутаційними втратами змушує бізнес утримуватися від співпраці з Москвою, фактично нівелюючи можливі поступки з боку Білого дому.

Перспективи для України: між ризиками та новими можливостями

До початку роботи нового скликання Конгресу в січні кардинальних змін у політиці США не очікується. Проте оновлений законодавчий орган демонструє значно більшу відкритість до підтримки України та жорсткіший підхід до Росії.

Експертні оцінки вказують на потенційну можливість виділення Україні масштабної допомоги та оборонного бюджету обсягом щонайменше 10 мільярдів доларів.

Головною проблемою залишається імплементація цих рішень виконавчою владою. Навіть за умови виділення коштів Конгресом, адміністрація президента може створювати штучні перешкоди, паузи та логістичні виклики для затримки постачання зброї, як це вже відбувається з європейськими закупівлями американського озброєння для ЗСУ.

Водночас непередбачуваність Трампа може зіграти і на користь Києва. Кампанія російських бомбардувань, яка триває, та небажання Путіна йти на реальні мирні угоди можуть вкотре розчарувати американського президента, змусивши його змінити риторику на більш жорстку. У найближчі два роки українське питання неминуче стане частиною складних політичних торгів між Білим домом та посиленим демократичним Конгресом.