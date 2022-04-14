"Победа", которой нет: что известно о фейке россиян о взятии в плен генерал-лейтенанта США

В начале апреля российские телеграм-каналы начали распространять фейк, что их военные якобы взяли в плен генерал-лейтенанта армии США Роджера Клотье-младшего. Он является командующим Объединенным командованием Сухопутных войск НАТО.

Несуществующую "победу" приписывали русским военным, находящимся в Мариуполе. Появились даже несколько версий развития событий, абсурдность и нелогичность которых просто невероятны.

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Фейк россиян о взятии в плен генерал-лейтенанта США Клотье-младшего

Абсурдность и нелогичность подобной информации адекватно объясняется обычной невозможностью присутствия такого уровня генерала в окруженном Мариуполе, а также разнообразием версий россиян. По одной из них, как навязывали российские пропагандисты, Клоттье-младший был убит еще 28 марта, а по другой – он был взят в плен. Для "убедительности" последней версии оккупанты даже сняли сомнительное видео с актерами.

Несмотря на то, что пресс-секретарь Объединенного сухопутного командования НАТО майор Брайан Андис сразу же опроверг гибель и пленение американского генерала, российские фейкометы в дальнейшем упорно продолжают развивать этот "сюжет".

Вполне вероятно, что вскоре в росСМИ появится "признание" Клотье в выращивании на территории Украины и подготовке к боевому применению "голубей-убийц", краж лампочек из подъездов российских городов и других "преступлениях против человечества".

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