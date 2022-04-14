Неіснуючу "перемогу" приписували російським військовим, які перебувають у Маріуполі. З'явилось навіть кілька версій розвитку подій, абсурдність і нелогічність яких просто неймовірні.

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Фейк росіян про взяття у полон генерал-лейтенанта США Клотьє-молодшого

Абсурдність та нелогічність подібної інформації адекватно пояснюється звичайною неможливістю присутності такого рівня генерала в оточеному Маріуполі, а також різноманітністю версій росіян. За однією з них, як нав'язували російські пропагандисти, Клотьє-молодшого було вбито ще 28 березня, а за іншою – він був взятий у полон. Для "переконливості" останньої версії окупанти навіть зняли сумнівне відео з акторами.

Попри те, що прессекретар Об'єднаного сухопутного командування НАТО майор Браян Андіс одразу ж спростував загибель та полон американського генерала, російські фейкомети надалі вперто продовжують розвивати цей "сюжет".

Цілком імовірно, що невдовзі у росЗМІ з'явиться "зізнання" Клотьє у вирощуванні на території України та підготовці до бойового застосування "голубів-вбивць", крадіжках лампочок з під'їздів російських міст та інших "злочинах проти людства".

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