Вместе с Макроном победила и Украина: как президенту удалось обойти правых

Еще на днях президент Франции выглядел авантюристом, чья ставка ва-банк преждевременно безнадежно проиграла и вообще не имела шансов. По состоянию на сейчас господин Макрон – это мудрый стратег, который не очень то и рисковал, а разыграл традиционную карту единения французов против общей угрозы. Макрон победил, а победителей, как известно, не судят. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Во Франции произошла Демократия

Действительно, именно так было 22 года назад на президентских выборах-2002. Напомню, что тогдашний премьер Лионель Жоспен сенсационно провалился и пропустил во второй тур отца Марин Ле Пен.

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Оппонентом Жана-Мари Ле Пена был действующий тогда президент Жак Ширак, который призвал всю Францию объединиться вокруг него и выступить против ультраправых. К кампании привлекли даже звезд кино и спорта, в частности, сборную Франции по футболу и лично Зинедина Зидана.

Сейчас то же самое делает его преемник – действующий капитан Ле Бле Килиан Мбаппе. Интересно, что через несколько месяцев после выборов французы провалили Чемпионат мира, а сейчас сборная хоть и прошла в полуфинал, но играет посредственно, а ее лидер – просто ужасно. При этом французские СМИ объясняют неожиданное падение Мбаппе именно политикой. Впрочем, для Макрона это мелочи, главным был результат досрочных выборов.

А результаты для него замечательные – лепенисты финишировали третьими, вопреки социологии, а победу праздновали левые, которые к тому же потянули за собой и партию Макрона.

Парламентские выборы во Франции, результаты 2 тура:

Народный фронт – 182;

"Вместе" (блок Макрона) – 168;

Национальное объединение (Ле Пен) – 143;

Республиканцы – 45.

No Pasaran

Как видим, Марин Ле Пен, которая считала, что победа у нее в кармане, и уже заявляла, что не будет посылать войска и дальнобойное оружие в Украину, жестоко провалилась. В итоге произошел Vous ne les laisserez pas passer.

Это слоган французских патриотов времен Первой мировой, который в 30-е годы трансформировался в один из лозунгов "Народного фронта" – его в СССР переводили как "Фашизм не пройдет", а в Испании – No Pasaran.

В отличие от Франции и Испании середины прошлого века тактика "они не пройдут" в исполнении Макрона прекрасно сработала. За это его должны благодарить левые (а не он их). Но, конечно, не будут. Точнее не все.

Потому что ситуативная коалиция во втором туре, когда политики снимали свои кандидатуры ради тех, кто имеет потенциал победить правых, это одно, а политические игрища в Национальной ассамблее – совсем другое.

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Здесь понятными будут амбиции лидера "Непокоренной Франции" почти коммуниста Жана-Люка Меланшона (он уже требует от Макрона премьерства). Однако сейчас именно у Макрона есть золотая акция, без которой невозможна коалиция.

Разделяй и властвуй

При этом Макрон имеет полное право сыграть на разногласиях в самом "Новом Народном фронте". Ведь фронт – это не одна партия, а блок, где "леваки" во главе с Меланшоном – лишь часть. Его "Непокоренная Франция" получает лишь 72 мандата из 182, а коммунисты – лишь 11. Зато у социалистов Рафаэля Глюксмана – 65 мест. Кстати, Глюксман был женат на бывшей заместительнице главы МИД Украины.

Собственно, Макрон уже начал действовать в соответствии с римским принципом "разделяй и властвуй" и заигрывать с куда менее радикальными по сравнению с Меланшоном социалистами. Поэтому появление нового "правительства меньшинства", где объединятся сторонники Макрона и левоцентристы, мало кого удивит. Ведь именно социалисты и макронисты в основном сыграли в игру со снятием с выборов, зато коммунисты и ко в основном такие переговоры саботировали. Этим они напомнили своих немецких коллег почти столетней давности, которые не желали блокироваться с социал-демократами и в итоге привели нацистов к власти.

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Без сомнения, на Францию ждут новые политические скандалы и испытания, возможно, в форме коалиции и премьериады или какого-то другого длительного кризиса, однако, это все будет потом. Сейчас же Франция празднует фиаско ультраправых, которые ради победы мимикрировали под просто правых, но опять никого не сумели обмануть. Макрон их переиграл и сбил на взлете. Не пришлось даже назначать Жордана Борделлу премьером.

Ну, а пока Франция празднует, премьером останется Габриэль Атталь. Он уже объявил об отставке, но останется в Матиньонском дворце до тех пор, пока не будет сформирована коалиция. И что-то подсказывает, что будет это не скоро.

На этот случай у Макрона также есть вариант – закон "49.3" 1958 года, который в соответствии с Конституцией 5 Республики позволяет правительству принимать стратегически важные законопроекты в обход парламента. Именно по этой схеме может и вероятно будет проходить французская помощь Украине, а значит, вместе с Макроном победили и мы.