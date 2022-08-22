Украинцам не стоит надеяться, что победа – это выгнать российских солдат "за поребрик"

Хочу еще раз остановиться на двух важных вещах: причина войны и сущность победы. Причина войны заключается не в русскоязычности отдельных регионов Украины, не в поведении НАТО и не в тех или иных поступках тех или иных украинских президентов.

Бездна войны

Говоря так, мы повторяем тезисы российской пропаганды. За последнее время россия воевала в Грузии и Сирии, где никто не говорил по-русски и никто не провоцировал.

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Единственная причина войны состоит в том, что империя жива, пока расширяется. Как только она останавливается – начинает рассыпаться. Это актуально не только для российской империи, но и для всех империй современного времени.

Свободного пространства для расширения уже нет, поэтому единственный путь – захватывать независимых соседей, как это делал нацистский Рейх. Украина наиболее ценный ресурс рядом, а империи рассматривают все вокруг как ресурс. У них нет друзей, у них есть пища.

Победа не имеет компромиссов

Победа состоит не в том, чтобы просто выгнать российских солдат "за поребрик", обеспечив империи комфортную передышку перед следующей волной агрессии. Победа состоит в том, чтобы империя никогда больше не представляла угрозы существованию Украины. Мы не можем сражаться в каждом поколении.

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Поэтому все разговоры о том, что "сначала победа, а затем борьба с коррупцией", "сначала победа, а затем судебная реформа", "сначала победа, а затем экономическая свобода", "сначала победа, а затем культура", – все эти разговоры являются опасной ошибкой.

Без борьбы с коррупцией, без судебной реформы, без экономической свободы, без культуры и т.п. победы просто не будет. Ведь для победы нужны союзники, деньги и образ будущей страны, где хочется жить и куда надо возвращаться.

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