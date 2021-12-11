Победа – пока не за Путиным: почему Россия еще не достала из колоды украинскую карту

Ничего нового не произошло. Президенты России и США побеседовали. Третья мировая война отменяется, по крайней мере, сейчас.

Каждая сторона осталась при своём. Владимио Путин по-прежнему требует гарантий нерасширения НАТО, Джо Байден по-прежнему никаких гарантий не даёт. А Javelin по-прежнему – там, где надо.

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Для чего был нужен этот громкий разговор? Во первых, чтобы все выдохнули и успокоились. Получилось это не у всех и, возможно, некоторым нужна двойная доза успокаивающего.

"Впереди победы, впереди мощное движение вооруженных сил России на Запад", – сказал российский политик Владимир Жириновский.

Для чего были нужны переговоры

Во многом такие переговоры были нужны для внутреннего слушателя. У Байдена свои проблемы с избирателем. В отличие от России, он свои войска никуда просто так послать не может и за каждый доллар должен отчитаться.

А следовательно, не надо никого никуда посылать вообще, надо лишь обозначить план по сдерживанию России и его реализовывать.

У неё, как известно, партнёром может быть только тот, кто сильнее, остальные – вассалы. У Путина – свои, но не проблемы, а просто надо немного поднять настроение к празднику и ещё раз застолбить тезис "Россия ни на кого не нападает".

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Путин говорил: "Россия стала враждебной всеми миру. Это не так". В то же врем Валерий Герасимов заявил: "Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться".

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Да, хочется Путину войти в историю, но не как царю войны, разрушителю городов, старожиле бункера. Ему хочется зафиксировать себя как собирателя земель русских.

Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должны сделать таким образом, что бы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран", – заявлял Путин.

Путин был уверен, что Украина сдастся

Напрашивается вопрос, какую такую безопасность охраняла Россия, нападая на Украину? Ведь всем очевидно, что главная тема для Путина это Украина. Она – причина и она – следствие.

Не было бы ни "Северного потока-2", ни этих претензий к НАТО, ни вражды с США, а эта страна официально признана Путиным враждебной.

Всего этого не было бы, если бы у Украины не было независимости. Если бы в 2014 году тысячи парней и девчонок не пошли добровольцами на Донбасс, и ещё миллионы их поддержали.

Если бы само украинское общество было бы другим. Путин был уверен, что Украина сдастся старшему брату без боя. Но тут что-то пошло не так.



Путин был уверен, что Украина сдастся / Фото Getty Images

Россия годами вбухивала бабки во всяких Затулиных и других любителей частных самолётов и шашлыков, которые якобы проводили мягкую силу в Киеве и Симферополе.

Российская пропаганда сама создала и вскормила вопрос о русском языке, на котором я и сейчас свободно вот говорю. Прямо здесь и сейчас – и никто в меня не тыкает Трезубом!

Причина принуждения к дружбе

А теперь Javelin, Bayraktar, НАТО. И да, никогда мы не будем братьями и не были. Вся эта боль Владимира Путина от Беловежского соглашения и тоска по Советскому Союзу это и есть причина принуждения к дружбе.

Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Страны Балтии... Везде одно и то же:

газовый шантаж;

подкуп;

военный захват;

"зелёные человечки";

хакеры;

убийства;

ЧВК "Вагнера".

Это методы современной России, которая очень хочет быть империей, но времена империй прошли.

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Путин заявлял, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Да-да, теперь это так называется. Владимир Путин традиционно перекладывает с больной головы на здоровую.

А еще президент России объяснил, что если война – то во всём надо винить США и других партнёров, потому что именно они вынуждают его. Ну да, а женщина в короткой юбке вынуждает насильника.

Но зачем разбираться в таких мелочах. Ведь очевидно, что именно Североатлантический альянс хочет переименовать Россию, нет, не в Мордор – тут вопрос о обнулении доисторических территорий.

Видимость личного контакта Путина

Российские СМИ очень старались представить эти переговоры Байдена и Путина по спецсвязи Skype если не победой своего царя или точнее президента, то хотя бы дружеской беседой.

Для России важно создать видимость личного контакта Путина с сильными мира сего. Путин должен всем нравиться, его должны любить – посмотрите, какой у нас правитель.

Поэтому шутки, поэтому даже телеграмм Меркель выставлена на всеобщее обозрение и подчёркнуто, что он с ней на ты. Холопы всегда давят на избранность барина. Избранность, а значит, несменяемость президента России для них и теперь очевидна.



Путин, мол, должен нравиться всем / Фото Getty Images

Поэтому всегда давят на уникальность Путина и его дружеские отношения с кем-то, мол, мы всё порешаем – вы любите Путина и все любят. Потому что царя можно или любить, или бояться. А кто не любит и не боится, тот Навальный или Украина.

В Москве понимают ситуацию

Из переговоров, однако, ясно, что украинская карта Кремлём ещё не разыграна, её даже не доставил из колоды. Всё впереди. Скопления российских войск на нашей границе ждут приказа – и он будет в любой момент.

Как только "Северный поток-2" будет запущен, остановить его будет не так-то просто. Европа не откажется от российского газа, что бы ни обещал Джо Байден.

И в Москве это понимаю. Ведь американскому президенту сидеть в кресле всего 4 года, а российскому - до конца.

Пока Путин и Байден шутили и ностальгировали по Второй мировой войне, их подчиненные не стеснялись в выражениях. Блинкен заявил, что "агрессия пока исходит только от России".

США могут разрешить то, что не может Россия

На что, конечно, поспешила ответить Мария Захарова – сами вы плохие – Сирия, Ливия, Ирак, Югославия и Украина. Все зло от американцев.

Эх, невысоко вы, Мария Владимировна оценили своих американских коллег в их способности к управлению. Не злитесь так. Просто США могут себе позволить то, что не можете вы. Они действуют в открытуют. Методы России другие:

фальшивый референдум;

солдаты без шевронов;

посадить своих гауляйтеров в Донецке и Луганске и с упорством маньяка делать вид, что эти куклы живые.

Иными словами – исподтишка. И новая национальная политика это ещё один шаг в эту сторону.

В последнее время Россия на законодательном и бытовом уровне ужесточает требования к иностранцам. Если коротко, мигрантов долой – давай русских.

Видимо, Кремлю очень понравилось раздавать свои паспорта на оккупированном Донбассе, а потом кричать "мы защищаем своих". По российским законам, российских граждан можно защищать на любой территории, если страны, которым эти территория принадлежат не готовы обороняться.



Соседи России – под угрозой / Фото Getty Images

Так что теперь все соседи России – под угрозой. Не стану скрывать, что в России на меня и мою семью оказывают давление. Мне пишут и говорят в прямом эфире самых популярных пропагандистких каналов, что я русофоб и не люблю Россию, и угрожают выслать из Москвы.

Это как в мультике – когда зайчик просил волка не бросать его в терновый куст. Ребята, я – не гражданин России, у меня нет ни вида на жительство, ни российского паспорта, ни квартиры.

Москва очень похорошевший город, но меня там особенно ничего не держит. Это вы должны держаться за меня.

Вы, которые истребили всех, кто хоть сколько-нибудь не совпадает с линией партии. Вы разжигаете ненависть у себя в стране, крича из всех углов про русских, которых ущемляют, русских, которых надо спасать.

Русских, которым срочно давать паспорта – во всех уголках мира – и, как предложила глава RT Маргарита Симоньян, забирать домой вместе с территорией.

Да, свобода слова, по мнению России, значит по всем федеральным каналам называть украинцев фашистами, а за разжигание розни надо привлечь меня.

Двойные стандарты перешли границы

Ваши двойные стандарты перешли все возможные границы. Украинский вопрос в России, можно сказать, решён. Украинцам в России делать нечего.

Не стоит приезжать, если только ты не готов кивать, как ишак в цирке, на арене у моей подруги Оли Скабеевой или играть роль очередного "украинского шпиона".

И в этом я вижу настоящие намерения российского государства по отношению к Украине – вытравить всё украинское из тех, кто попадает на вашу территорию, как выдавить всё украинское из тех, кто живёт в окупированном Крыму и Донбассе.

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Слова Путина когда будут использованы историками, а может быть судьями трибунала как чистосердечное признание.

Ведь то, что устроила Россия на оккупированой Донбассе и есть геноцид русскоязычных. Ведь миллионы граждан Украины были вынуждены бежать из новоиспеченной зоны русского мира.