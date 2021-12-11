В частности, ОБСЕ зафиксировала 9 реактивных систем залпового огня и 24 буксируемые гаубицы. Они размещены, нарушая линии отвода на полигонах в оккупированных районах Луганщины.

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За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 129 танков, 42 гаубицы, 12 минометов, 9 зенитных ракетных комплексов и 6 противотанковых пушек на 5 полигонах оккупированной Луганской области,

– сообщает ОБСЕ.

Техника на полигонах

По информации ОБСЕ, на полигоне возле Миусинска оккупанты разместили 10 гаубиц "Гвоздика", 12 гаубиц "Лягушка", 19 танков и 3 зенитных ракетных комплекса "Стрела".

На полигоне возле Мирного беспилотник ОБСЕ заметил 8 самоходных и 12 буксируемых гаубиц, 6 противотанковых орудий, 12 минометов, 32 танка и 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

28 танков боевики разместили на полигоне вблизи Круглика. У Бугаевки – 26 танков и 5 зенитных ракетных комплексов "Стрела". 18 танков базируются на полигоне вблизи Шимшиновки.

ОБСЕ также заметило в жилом районе Луганска 4 бронетранспортера, которые двигались колонной на Запад.

Российские войска у границ Украины

В НАТО недавно заявляли, что фиксируют большое скопление российских войск у границы с Украиной.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что перемещение и развертывание сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращались.

Как сообщал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, уровень опасности вторжения России напоминает ситуацию 2014 года, когда произошло вторжение на Донбасс.

7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин во время видеовстречи много говорили об Украине. В частности – о российских войсках у наших границ. США отмечали, что и в дальнейшем наблюдают скопление военнослужащих России у границ Украины.

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