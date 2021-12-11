Зокрема, ОБСЄ зафіксувала 9 реактивних систем залпового вогню і 24 буксирувані гаубиці. Вони розміщені, порушуючи лінії відведення на полігонах в окупованих районах Луганщини.

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За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 129 танків, 42 гаубиці, 12 мінометів, 9 зенітних ракетних комплексів та 6 протитанкових гармат на 5 полігонах окупованої Луганської області,
– повідомляє ОБСЄ.

Техніка на полігонах

За інформацією ОБСЄ, на полігоні біля Міусинська окупанти розмістили 10 гаубиць "Гвоздика", 12 гаубиць "Жаба", 19 танків та 3 зенітних ракетних комплекси "Стріла".

На полігоні біля Мирного безпілотник ОБСЄ помітив 8 самохідних і 12 буксируваних гаубиць, 6 протитанкових гармат, 12 мінометів, 32 танки та 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла-10".

28 танків бойовики розмістили на полігоні поблизу Круглика. Біля Бугаївки – 26 танків і 5 зенітних ракетних комплексів "Стріла". 18 танків базуються на полігоні поблизу Шимшинівки.

ОБСЄ також помітило у житловому районі Луганська 4 бронетранспортери, які рухалися колоною на захід.

Російські війська біля кордонів України

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