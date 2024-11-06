Лукашенко поздравил Трампа: заговорил о его "личном подвиге"

В США прошли выборы президента, где победил республиканец Дональд Трамп. Самопровозглашенный лидер Беларуси поздравил его.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на белорусские медиа.

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"Личный подвиг"

Лукашенко сказал, что результаты голосования стали воплощением личного подвига республиканца Дональда Трампа.

Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам крепкого здоровья, точных политических решений, которые сделают Америку снова великой,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов и снова станет президентом США. В то же время Трамп является контроверсионной личностью. Он делал несколько заявлений относительно войны в Украине. В частности, он сказал, что закончит войну за 12 часов.

Поэтому после известия о его победе букмекеры начали принимать ставки, действительно ли он сможет это сделать. Правда, дали ему на это 90 дней.