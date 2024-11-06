Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, Трамп никогда не был врагом Альянса.

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"Он всегда готовил, что Альянс нужно реформировать, называя, какие проблемы там есть. Первая – Устав НАТО. Ведь при Трампе 30 стран не выполняли Устав НАТО, который требовал вложения по 2% от ВВП в бюджет НАТО. На сегодня та же Германия с мощной экономикой этого не делает", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты, он заявлял, что на страны, которые не платят 2% ВВП на оборону, не будет распространяться 5 статья НАТО.

В то же время Польша, страны Балтии из-за войны России против Украины сейчас вкладывают больше средств в свою оборону. Их вклад составляет более 4%.

Напомним, Дональд Трамп может победить не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, поддержавших его на выборах. Он уже объявил о победе и выступил с речью.