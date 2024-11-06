Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, Трамп ніколи не був ворогом Альянсу.

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"Він завжди готовив, що Альянс потрібно реформувати, називаючи, які проблеми там є. Перша – Статут НАТО. Адже за Трампа 30 країн не виконували Статут НАТО, який вимагав вкладання по 2% від ВВП у бюджет НАТО. На сьогодні та ж Німеччина з потужною економікою цього не робить", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Коли Дональд Трамп був кандидатом в президенти, він заявляв, що на країни, які не платять 2% ВВП на оборону, не буде розповсюджуватись 5 стаття НАТО.

Водночас Польща, країни Балтії через війну Росії проти України зараз вкладають більше коштів у свою оборону. Їхній внесок становить понад 4%.

Нагадаємо, Дональд Трамп може перемогти не лише за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які підтримали його на виборах. Він уже оголосив про перемогу та виступив з промовою.