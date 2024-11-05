Таку думку висловив 24 Каналу колишній польський дипломат і представник НАТО в Росії Роберт Пшель, додавши, що ідеї Дональда Трампа щодо Альянсу є дуже небезпечними. Також згідно з планом Трампа, НАТО може зобов'язатись не розширюватися на Cхід, а саме нібито не включати в Альянс Україну та Грузію.

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Це дуже небезпечно

"Дональд Трамп здатний розколоти НАТО, адже у нього є багато ідей, зокрема, щодо реформування Альянсу. Одна з них полягає в тому, що він, зокрема, бачить погрози для інтересів США у тому, як функціонує НАТО", – зауважив колишній польський дипломат.

Серед можливих погроз для Альянсу у разі повернення Трампа в Білий дім, це вихід з його складу США. Проте для цього потрібна згода, зокрема, Сенату.

Однак президент США має великі повноваження, він є головнокомандувачем Збройних сил та може віддати наказ вивести війська з Європи чи ухвалювати рішення, які матимуть фінансові наслідки.

Такі заяви є спекуляціями, на його думку. Однак тільки заява Трампа, який був тільки кандидатом в президенти, кілька місяців назад про те, що на країни, які не платять 2% ВВП на оборону, не буде розповсюджуватись 5 стаття НАТО, мала серйозні наслідки.

Це дуже небезпечно. Ця 5 стаття функціонує добре, коли усі країни і потенційні противники також вірять в те, що вона цілком працює,

– сказав він.

З іншого боку, ми не знаємо, які будуть результати виборів, а з іншого – якщо поглянути на попередню каденцію Трампа, риторика була різною, але США залишались найпотужнішим союзником, який, зокрема, підтримував країни на східному фланзі Альянсу.

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НАТО – важливий союз і для європейських країн, і для США, коли є серйозні загрози, які пов'язані не тільки з Росією, але і з Китаєм. В такі часи потрібно мати союзників і друзів. Сподіваюсь, що новий президент США теж буде так вважати,

– наголосив Роберт Пшель.

Зауважимо, що політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, припустив, якщо Трамп переможе у президентських виборах, то США, ймовірно, не вийдуть з НАТО. Водночас він тиснутиме на країни ЄС щодо того, щоб вони самі більше коштів вкладали в оборону. На його думку, якщо складеться така ситуація, вона може бути вигідна Україні.