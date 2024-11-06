Может ли Трамп забрать США из НАТО: генерал армии предположил, какими будут действия нового президента

Дональд Трамп неоднократно резко высказывался относительно НАТО. Скорее всего, у него нет намерения оторвать США от Альянса, а также от сотрудничества с Европой.

Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Трамп понимает, что кооперация с НАТО и Европой – это мощный блок усиления в военной, экономической сферах.

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Трамп не сможет принять такое решение

Николай Маломуж предположил, что Трамп не стремится забрать США из Альянса. В некоторой степени он будет торговаться, кто какой будет иметь вклад в НАТО. Ранее это уже стимулировало страны Европы поднять уровень обороноспособности и вложения в оборону до 2%.

Он в тот период правильно говорил, потому что все члены НАТО обязались внести свою частичку 2% ВВП в оборонный сектор НАТО. Это то, что должно быть, потому что предполагалась и глобальная катастрофа, и угроза со стороны России, более широкое противостояние, чтобы НАТО было готово к этому,

– сказал он.

По его словам, от Трампа может звучать большая конкретника, возможно, даже с элементами шантажа для Европы, стран НАТО. Однако новоизбранный президент США не может принять решение выходить из Альянса. Ведь это безопасностная, технологическая, экономическая и международная кооперация.

"Оторваться от НАТО, Европы – это системно подорвать позиции США: глобальные, экономические, политические, торговые, финансовые, где действительно используются все механизмы кооперации сотрудничества. Трамп понимает, что кооперация с НАТО и с Европой – это мощный блок усиления в военной, экономической сферах, включая большой бизнес, который они сегодня имеют на международных площадках", – объяснил генерал армии.

Напомним, Дональд Трамп набирает 279 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах президента США. Он уже объявил себя 47 президентом США и выступил с речью.