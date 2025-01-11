10 января у Зеленского и Байдена был долгий телефонный разговор, во время которого президенты обсудили пожары в Калифорнии, санкции против России, ситуацию на поле боя и ПВО. Во время доклада относительно состояния экономики американский лидер раскрыл детали беседы с украинским президентом, передает 24 Канал.

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Реальный шанс на победу

Джо Байден подчеркнул, что пока США будут способствовать единству Западной Европы в помощи Украины, у украинцев будет реальный шанс на то, чтобы победить.

Цена войны для России – невероятно высока. Более 600 000 погибших и раненых военных. Северные корейцы, которых россияне привезли на войну, также имеют высокие показатели смертности,

– рассказал президент.

Также он подчеркнул, что сделал все возможное в рамках своих полномочий, чтобы максимально поддержать Украину.

Кроме того, Байден выразил уверенность, что помощь Киеву может продлиться и при условии, если администрация Трампа выступит против этого. По словам политика, в Конгрессе достаточно демократов и республиканцев, выступающих за продление поддержки Украины.