10 січня Зеленський і Байден мали довгу телефонну розмову, під час якої обговорили пожежі в Каліфорнії, санкції проти Росії, ситуацію на полі бою та ППО. Під час виступу щодо стану економіки американський лідер розповів деталі бесіди з українським президентом, передає 24 Канал.

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Реальний шанс на перемогу

Джо Байден наголосив, що допоки США продовжуватимуть тримати Західну Європу єдиною щодо допомоги України, українці матимуть реальний шанс на те, аби перемогти.

Ціна війни для Росії – неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності,

– розповів президент.

Також він підкреслив, що зробив усе можливе у межах своїх повноважень, аби максимально підтримати Україну.

Крім того, Байден висловив впевненість, що допомога Києву може триватиме й за умови, якщо адміністрація Трампа виступить проти цього. За словами політика, у Конгресі достатньо демократів і республіканців, які виступають за продовження підтримки України.