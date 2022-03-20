Победа Украины является ключом к быстрым переменам в Беларуси

В войне России против Украины Беларусь является союзницей Москвы, однако Лукашенко не спешит давать согласие на участие своих солдат во вторжении. Беларусь пытается вести свою игру. Об этом в эксклюзивном блоге сайта 24 канала рассказал Игорь Тышкевич.

Путин нервничает

Сейчас Путин решил показать, что проблемы белорусов его не беспокоят. Хотя, оно как раз наоборот. Для России критически важно после политического кризиса в Беларуси сформировать пророссийские политические силы за рубежом.

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Главная цель русских – провести кастинг на роль замены Лукашенко. Ибо у хозяина Кремля руки пока связаны. На сегодняшний день заменить белорусского диктатора не кем. Поэтому сейчас российская сторона начала действовать более жестко.

Напомню, что основные оппозиционные лидеры до последнего не могли ответить на вопрос "Чей Крым?". Только в прошлом году Тихановская четко заявила, что Крым – украинский. Посмотрите эфиры господина Цепкало на "Украина 24". На него там уже бросались даже ведущие за откровенно пророссийскую позицию.

Украина как ориентир для Беларуси

В любом случае у Беларуси будут политические трансформации. И будут проходить они в несколько этапов. Первый начался только сейчас.

Все идет к тому, что в Минске будет установлена компромиссная политическая система, которая будет устраивать большую часть местного населения. Не обязательно демократия западного образца. Меритократия, например, сингапурская или китайская модель.

И здесь немаловажную роль играет украинский фактор. Если Украина выстоит, то Беларусь скорее вернется в нормальное состояние с политической точки зрения. При этом российское влияние на течение этих процессов будет уменьшаться.

Если же Украина падет, процесс перемен затянется дополнительно еще на 5 – 10 лет. Поэтому победа Украины является ключом к скорым изменениям в Беларуси.

Почему раздаются взрывы на границе Украины и Беларуси – смотрите видео: