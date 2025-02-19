Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Россия не сможет собрать такого количества войск, чтобы захватить всю Украину в ближайшие 3-4-5 лет. У нас слишком много людей и территории. Россия буквально "захлебнется".

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Как Украине победить в войне

Как отметил Свитан, Россия способна только по частям отбирать территорию. Тогда же она размещает на оккупированных территориях свои силы и средства и начинает процесс захвата территорий.

Захватить территорию не так просто. Просто пройтись армией и удерживать территорию – это две большие разницы. Тут идет соотношение 1 к 5, 1 к 7, а иногда и 1 к 10. Если у вас полумиллионная армия на линии соприкосновения, то позади должна быть еще большая "армия" различных силовиков, систем контроля, экономических механизмов и так далее. Поэтому Россия не может победить,

– отметил Свитан.

Украина способна победить Россию. Нашему государству нужно выбросить оккупантов. Никаких других механизмов для контроля не нужно, ведь это и так наши территории. Только нужно разместить украинских правоохранителей.

Сейчас в Силах обороны Украины служит почти миллион человек. На самой линии соприкосновения фактически находится значительно меньше военных. Как считает Свитан, там нужно примерно 100 тысяч человек, если сама линия боевого соприкосновения составляет 1000 километров.

На линии соприкосновения нужно где-то 100 тысяч человек. Вы не воткнете более чем 100 тысяч личного состава в 1000 километров фронта. На километре воюет рота из 100 человек. Плюс 2-3 линия обороны – еще 100 тысяч человек. Еще 100 тысяч – в тылу. 300 тысяч армия. У нас сейчас где-то 3 таких армии,

– убежден Свитан.

По его мнению, Украине нужно привлечь к исполнительной власти людей с базовым военным образованием и пониманием, чего ожидает общество и что нужно армии. Также нужно лучше распоряжаться внутренними силами.

Технически возможно уничтожить российскую армию. Вытеснить их где-то за 3-4 года с европейской помощью. Европейской безопасностью должны заниматься европейцы. А Украина – гарант их безопасности,

– сказал Свитан.

Напомним, по состоянию на 19 февраля Россия потеряла более 862 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10120 российских танков, более 21000 боевых бронированных машин, более 23000 артиллерийских систем и т.д.