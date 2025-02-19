Про це 24 Каналу розповів полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Росія не зможе зібрати такої кількості військ, аби захопити усю Україну в найближчі 3-4-5 років. У нас занадто багато людей та території. Росія буквально "захлинеться".

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Як Україні перемогти у війні

Як наголосив Світан, Росія здатна лише по частинах відбирати територію. Тоді ж вона розміщує на окупованих територіях свої сили та засоби та починає процес захоплення територій.

Захопити територію не так просто. Просто пройтися армією і втримувати територію – це дві великі різниці. Тут йде співвідношення 1 до 5, 1 до 7, а інколи й 1 до 10. Якщо у вас півмільйонна армія на лінії зіткнення, то позаду має бути ще більша "армія" різних силовиків, систем контролю, економічних механізмів і так далі. Тому Росія не може перемогти,

– зазначив Світан.

Україна здатна перемогти Росію. Нашій державі потрібно викинути окупантів. Жодних інших механізмів для контролю не потрібно, адже це й так наші території. Лише потрібно розмістити українських правоохоронців.

Зараз в Силах оборони України служить майже мільйон людей. На самій лінії зіткнення фактично перебуває значно менше військових. Як вважає Світан, там потрібно приблизно 100 тисяч людей, якщо сама лінія бойового зіткнення становить 1000 кілометрів.

На лінії зіткнення потрібно десь 100 тисяч людей. Ви не увіткнете більш ніж 100 тисяч особового складу у 1000 кілометрів фронту. На кілометрі воює рота зі 100 людей. Плюс 2-3 лінія оборони – ще 100 тисяч людей. Ще 100 тисяч – в тилу. 300 тисяч армія. У нас зараз десь 3 таких армії,

– переконаний Світан.

На його думку, Україні потрібно долучити до виконавчої влади людей з базовою військовою освітою та розумінням, чого очікує суспільство та що потрібно армії. Також потрібно краще розпоряджатися внутрішніми силами.

Технічно можливо знищити російську армію. Витиснути їх десь за 3-4 роки з європейською допомогою. Європейською безпекою мають займатися європейці. А Україна – гарант їхньої безпеки,

– сказав Світан.

Нагадаємо, станом на 19 лютого Росія втратила понад 862 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10120 російських танків, понад 21000 бойових броньованих машин, понад 23000 артилерійських систем тощо.