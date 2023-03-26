Шольц назвал предпосылку для приближения победы Украины: чего нельзя позволить Путину

Никто не сомневается, что Украина выиграет в войне, которую развязала Россия. Мировые лидеры продолжают рассуждать о предпосылках ее завершения. В частности, Олаф Шольц.

По словам немецкого канцлера, Владимир Путин будет продолжать свою агрессивную войну против Украины до наступления одного момента. Олаф Шольц подразумевает неспособность России захватить значительную часть территории нашего государства.

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Война будет продолжаться, Украина будет нуждаться в поддержке

Во время встречи с немцами в своем избирательном округе в Потсдаме Шольц сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что необходимо быть готовыми "гарантировать поддержку в течение длительного времени".

Единственной основой для всего является осознание Россией того, что она не может просто аннексировать значительную часть украинской территории, как она пытается сделать сейчас,

– подчеркнул он.

Только тогда, когда до кровавого диктатора дойдет осознание, что ему это не под силу, можно будет говорить об урегулировании военной ситуации внутри Украины.

В то же время Шольц отметил, что российский президент об этом не думает. Своими словами он напомнил, что Путин не считается с потерями, которые несет Россия в войне против Украины.

Цена крови, которую Путин навязывает своей стране, своим молодым людям за свою империалистическую мечту, действительно ужасна,

– подчеркнул он.

Бен Ходжес настаивает на освобождении Крыма

По словам генерал-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, это способ изменить ход войны. По его словам, в Белом доме должны согласиться с тем, что ключом к победе Украины становится освобождение из-под оккупации Крыма.

Ходжес отметил, что США сделали многое для Вооруженных Сил Украины в плане военной помощи. Пока же не хватает твердого заявления касательно будущего нашего государства и завершения этой кровопролитной войны.

Он убежден, что полностью изменить весь стратегический контекст поможет именно освобождение Крыма. Но этому должно предшествовать твердое и четкое публичное заявление как Джо Байдена, так и его администрации: "Мы хотим, чтобы Украина победила".