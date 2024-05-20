Как победа Усика поможет Украине выиграть войну

Мы еще не понимаем настоящей важности победы Александра Усика.

Особенности современной войны

Сейчас мы ведем современную войну, которая сильно отличается от всех войн, происходивших на планете раньше.

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Мы воюем не только за свою землю, но и за благосклонность зрителей. Такие себе "Голодные Игры", где мы бьемся за свое выживание, а зрители делают ставки и с удовольствием смотрят видео сбросов с дронов, горящих танков, людей с оторванными конечностями, которые подрывают себя гранатами.

Пиар в нашей войне не то чтобы важнее событий на фронте, но реально не намного уступает. Нам нужно оружие, а значит – благосклонность избирателей Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Риши Сунака.

Победа Усика – это оружие на фронте

Бокс в супертяжелом весе – это не просто спорт. Это религия. Это страсть. Это первая любовь, которая не отпускает до самой смерти. И да, мы до сих пор не понимаем истинной важности чемпионского титула Усика. Это миллиарды людей во всем мире, которые знают, что самый крутой боксер мира – украинец.

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Это сотни миллионов детей во всем мире, которые вырастут и всегда будут помнить Украину, потому что у них в комнате висят постеры чемпиона мира в супертяжелом весе – украинца.

Братья Кличко в свое время показали миру, что боксеры из Украины – это элита не только спортивная, но и моральная. Теперь эстафету принял Усик. Это стоит очень дорого. Это оружие, которого будет больше, и это жизни, которые это оружие сохранит в Вооруженных Силах Украины. День победы Усика – по-настоящему великий.