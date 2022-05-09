Победа во Второй мировой России уже не принадлежит

Поскольку сегодняшняя Россия поменялась местами с нацистской Германией, победа во Второй мировой ей уже не принадлежит.

Фарс победы и победа фарса

Россия превратила празднование победы в фарс. Фарс, который должен соединять Россию, где нет нации, нет общего смысла будущего.

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Общего смысла прошлого нет, только переписана история, то есть опять фарс. И нарушение принципа "никогда снова". А дальше пустота.

Путин и пустота

Что объединяет жителей империи? Только империя, ничего человеческого. Перефразируя одного писателя – "Путин и пустота".

Года спустя Саддам Хусейн принял решение напасть на Кувейт, когда потерял понимание и Кувейта, и мира. Также Путин потерял понимание Украины и мира. Где теперь Хусейн и что произошло с Ираком, известно всем.

Мы не знаем, когда завершится третья мировая, но она завершится в Москве, которая уже не станет столицей империи. Каждая империя должна умереть.